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Махачев – о Царукяне: «У Армана нет слабостей. Это настоящий претендент на титул»

Ислам Махачев считает, что у Армана Царукяна нет слабостей.

«Согласен с тренером – у Царукяна нет слабостей. Если я хочу их найти, то придется глубоко изучить его навыки. У Армана есть все, это настоящий претендент на титул.

Я усердно готовлюсь к защите уже три месяца, потому что знаю, что есть бойцы, которые хотят забрать мой пояс. Не хочу давать никому шанса», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Махачев и Арман Царукян подерутся в главном событии UFC 311 в ночь на 19 января.

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Ислам Махачев: «Умар лучше Мераба во всех аспектах»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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Махачев - Царукян
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