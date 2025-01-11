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UFC 311 может пройти в Лас-Вегасе из-за пожаров в Калифорнии

Бой Махачева и Царукяна могут перенести в другой штат из-за пожаров в Калифорнии.

«Пока речи об отмене или переносе нет. Но прорабатывается запасной вариант. Если он станет реален, турнир пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena», – сообщил ТАСС источник, близкий к организаторам турнира.

Напомним, UFC 311 запланирован в Инглвуде (Калифорния) в ночь на 19 января.

Лесные пожары начались в Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс. Ранее НХЛ перенесла матч «Лос-Анджелеса» и «Калгари», а НБА – игру между «Лейкерс» и «Шарлотт».

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Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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UFC 311
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