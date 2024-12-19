Алекс Перейра: «Это будет не Анкалаев»
Алекс Перейра намекнул, что не будет драться с Магомедом Анкалаевым.
«Это будет не Анкалаев», − написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
В 2024 году Перейра провел три боя, нокаутировав Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.
ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года
Итоговые рейтинги UFC за 2024 год: Махачев − лучший боец P4P, Умар и Ян − №2 и №3 в легчайшем весе, Анкалаев − №1 в полутяжелом
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Алекса Перейры
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