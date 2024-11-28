Абдель-Азиз призвал Хьюза не привозить Конора на бой с Усманом: «Вероятно, Пола и его команду депортируют из Дубая»
Али Абдель-Азиз призвал Пола Хьюза не связываться с Конором Макгрегором.
«Надеюсь, Пол Хьюз не возьмет Конора с собой в Дубай. Это будет выглядеть плохо и, вероятно, его и всю команду депортируют», − написал в соцсетях менеджер Усмана Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
25 января в Дубае Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом за титул Bellator в легком весе.
Конора признали виновным в насилии во время секса, но он получит только штраф без тюрьмы. Это как?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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