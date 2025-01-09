Усман Нурмагомедов: «Царукян и Двалишвили не прогрессируют. Ислам и Умар финишируют их»

Усман Нурмагомедов высказался о предстоящих боях Ислама Махачева и брата Умара.

«Я смотрел много боев Армана Царукяна и Мераба Двалишвили , эти парни не растут. Да, это бойцы высокого уровня. Но в последних двух-трех боях они не прогрессировали. Ислам и Умар финишируют их», – сказал Усман Нурмагомедов .

Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.

Царукян показал физическую форму перед боем с Махачевым