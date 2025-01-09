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Усман Нурмагомедов: «Царукян и Двалишвили не прогрессируют. Ислам и Умар финишируют их»

Усман Нурмагомедов высказался о предстоящих боях Ислама Махачева и брата Умара.

«Я смотрел много боев Армана Царукяна и Мераба Двалишвили, эти парни не растут. Да, это бойцы высокого уровня. Но в последних двух-трех боях они не прогрессировали. Ислам и Умар финишируют их», – сказал Усман Нурмагомедов.

Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.

Царукян показал физическую форму перед боем с Махачевым

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
logoАрман Царукян
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
logoУсман Нурмагомедов
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
Махачев - Царукян
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