Усман готовится к бою с Хьюзом без Хабиба: «Были проблемы с визой, решил не лететь в США»

Усман Нурмагомедов рассказал, почему готовится к бою с Полом Хьюзом без Хабиба.

«У меня были проблемы с визой. Я получил ее поздно, принял решение не лететь в США. Если бы полетел, то пришлось бы проходить акклиматизацию, потерял бы 10 дней. А я не хочу терять время. Поэтому решил остаться в Дагестане», – сказал Усман Нурмагомедов .

25 января на турнире PFL в Дубае Нурмагомедов подерется с ирландским бойцом Полом Хьюзом.

Усман Нурмагомедов сфотографировался с оружием накануне боя с Хьюзом: «До скорой встречи, мальчик»

Хьюз – Усману Нурмагомедову: «Дагестан – №1 в употреблении допинга»