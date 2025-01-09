Усман готовится к бою с Хьюзом без Хабиба: «Были проблемы с визой, решил не лететь в США»
Усман Нурмагомедов рассказал, почему готовится к бою с Полом Хьюзом без Хабиба.
«У меня были проблемы с визой. Я получил ее поздно, принял решение не лететь в США. Если бы полетел, то пришлось бы проходить акклиматизацию, потерял бы 10 дней. А я не хочу терять время. Поэтому решил остаться в Дагестане», – сказал Усман Нурмагомедов.
25 января на турнире PFL в Дубае Нурмагомедов подерется с ирландским бойцом Полом Хьюзом.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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