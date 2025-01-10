Умар намерен подраться дважды в 2025 году после победы над Мерабом: «Июнь и октябрь были бы идеальны для меня»

Умар Нурмагомедов заявил, что намерен подраться три раза в 2025 году.

«Я планирую подраться три раза в этом году. Июнь и октябрь были бы идеальны для меня», − сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов , который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили .

Умар − о бое с Мерабом: «В бою возможно все, но у него нет навыков, чтобы победить меня»

Мераб − о бое с Умаром: «Я сделаю его скромнее. Он маленький избалованный ребенок»