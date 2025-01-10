1

Умар − о трэштоке Мераба: «Многие могут только болтать, я же закрою все вопросы в клетке»

Умар Нурмагомедов заявил, что не беспокоится из-за трэштока Мераба Двалишвили.

«Многие люди могут только болтать. Я просто хочу забрать его пояс, но если у этого парня есть плохие намерения, он может сделать что-то.

Я закрою все вопросы в клетке, после чего мы посмотрим, что он сделает. Он пытается обосновать сказанное.

Но я хочу, чтобы он показал доказательства, что я говорил о его стране. Если ты что-то такое говоришь, то докажи, пожалуйста», − сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Джамал Хилл: «Всегда ставлю на Мераба, он победит Умара»

Ислам Махачев: «Умар лучше Мераба во всех аспектах»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoMMA
logoUFC
легчайший вес
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»
178 января, 11:32
Мендес − о бое Двалишвили и Умара: «Я не верю, что Мераб боится, он чемпион»
48 января, 07:56
Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу
204 января, 11:22
Рекомендуем
Главные новости
Немков − о конфликте Федора и Шлеменко: «Саню что-то переклинило конкретно»
53 минуты назад
Джо Роган: «$30 млн Джонсу за бой с Аспиналлом – фейковые слухи»
7вчера, 17:46
Колби Ковингтон: «Перейра способен поймать и нокаутировать Джонса»
8вчера, 17:40
Ислам Махачев: «Умар лучше Мераба во всех аспектах»
6вчера, 17:03
Топурия и Волкановски могут провести реванш 5 апреля на UFC 314
7вчера, 16:08
Ислам Махачев: «Порье нанес мне серьезное рассечение – оставил на мне свою метку до конца жизни»
10вчера, 15:23
Дэвин Хейни: «Март… Я возвращаюсь»
3вчера, 14:44
Джамал Хилл: «Всегда ставлю на Мераба, он победит Умара»
3вчера, 13:42
Кияшко – о бое Перейра – Волков: «Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили»
вчера, 13:33
Заур Абдуллаев подерется с Рэймондом Муратайей за титул временного чемпиона IBF
вчера, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем