Умар − о трэштоке Мераба: «Многие могут только болтать, я же закрою все вопросы в клетке»
Умар Нурмагомедов заявил, что не беспокоится из-за трэштока Мераба Двалишвили.
«Многие люди могут только болтать. Я просто хочу забрать его пояс, но если у этого парня есть плохие намерения, он может сделать что-то.
Я закрою все вопросы в клетке, после чего мы посмотрим, что он сделает. Он пытается обосновать сказанное.
Но я хочу, чтобы он показал доказательства, что я говорил о его стране. Если ты что-то такое говоришь, то докажи, пожалуйста», − сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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