Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»

Мераб Двалишвили пообещал сломать Умара Нурмагомедова.

«Я покажу грузинскую борьбу и жестокость. Мой план − сломать этого парня. Это будет отличный поединок.

Умар − хороший боец, но я всегда выкладываюсь по-полной. Не жду легкого боя, уважаю его как бойца. Умар непобежденный, но я собираюсь изменить это.

Буду бить его по лицу, не собираюсь валить его, контролировать и сидеть на нем сверху, как было с Шоном О’Мэлли», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января.

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