Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»
Мераб Двалишвили пообещал сломать Умара Нурмагомедова.
«Я покажу грузинскую борьбу и жестокость. Мой план − сломать этого парня. Это будет отличный поединок.
Умар − хороший боец, но я всегда выкладываюсь по-полной. Не жду легкого боя, уважаю его как бойца. Умар непобежденный, но я собираюсь изменить это.
Буду бить его по лицу, не собираюсь валить его, контролировать и сидеть на нем сверху, как было с Шоном О’Мэлли», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января.
Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу
Гаджиев – о бое Двалишвили и Нурмагомедова: «В равном поединке пояс обычно остается у чемпиона»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Майкла Биспинга
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