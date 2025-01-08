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Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»

Мераб Двалишвили пообещал сломать Умара Нурмагомедова.

«Я покажу грузинскую борьбу и жестокость. Мой план − сломать этого парня. Это будет отличный поединок.

Умар − хороший боец, но я всегда выкладываюсь по-полной. Не жду легкого боя, уважаю его как бойца. Умар непобежденный, но я собираюсь изменить это.

Буду бить его по лицу, не собираюсь валить его, контролировать и сидеть на нем сверху, как было с Шоном О’Мэлли», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января.

Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу

Гаджиев – о бое Двалишвили и Нурмагомедова: «В равном поединке пояс обычно остается у чемпиона»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Майкла Биспинга
logoUFC
UFC 311
logoMMA
Мераб - Умар
logoУмар Нурмагомедов
легчайший вес
logoМераб Двалишвили
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