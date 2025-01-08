Мендес − о бое Двалишвили и Умара: «Я не верю, что Мераб боится, он чемпион»

Хавьер Мендес не верит, что Мераб Двалишвили боится Умара Нурмагомедова.

«Когда Двалишвили победил О’Мэлли, у него спросили, кто будет его следующим соперником, а Мераб сказал: «Дане Уайту нужно поговорить со мной, узнать меня получше». Зачем? В UFC хотели этот бой.

Не было такого, чтобы Умар требовал титульник за победу над Сэндхагеном. Нет, в UFC сами сказали, что победитель этого боя подерется за пояс.

Умар говорил мне, что просто хочет подраться до Рамадана, вот и все. Ему просто нужен был бой. Не верю, что Мераб боится Умара. Оно чемпион, такие люди никого не боятся», − сказал тренер Умара Нурмагомедова Хавьер Мендес .

Напомним, что поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе пройдет 19 января.

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