Мендес − о бое Двалишвили и Умара: «Я не верю, что Мераб боится, он чемпион»
«Когда Двалишвили победил О’Мэлли, у него спросили, кто будет его следующим соперником, а Мераб сказал: «Дане Уайту нужно поговорить со мной, узнать меня получше». Зачем? В UFC хотели этот бой.
Не было такого, чтобы Умар требовал титульник за победу над Сэндхагеном. Нет, в UFC сами сказали, что победитель этого боя подерется за пояс.
Умар говорил мне, что просто хочет подраться до Рамадана, вот и все. Ему просто нужен был бой. Не верю, что Мераб боится Умара. Оно чемпион, такие люди никого не боятся», − сказал тренер Умара Нурмагомедова Хавьер Мендес.
Напомним, что поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе пройдет 19 января.
Хавьер Мендес: «Считаю Махачева лучшим бойцом P4P, потому что у Джонса мало боев за последние четыре года»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий