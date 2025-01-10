Мераб − о бое с Умаром: «Я сделаю его скромнее. Он маленький избалованный ребенок»
Мераб Двалишвили назвал избалованным ребенком Умара Нурмагомедова.
«Я сделаю его скромнее. Думаю, что Умар − маленький избалованный ребенок. Он ведет себя неуважительно.
19 января я докажу все. Каждый раз, когда мне дают лучших соперников, я заставляю выглядеть их легкими оппонентами. Думаю, это снова произойдет», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, который на UFC 311 подерется с Умаром Нурмагомедовым.
Умар − о трэштоке Мераба: «Многие могут только болтать, я же закрою все вопросы в клетке»
Умар − о бое с Мерабом: «В бою возможно все, но у него нет навыков, чтобы победить меня»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем