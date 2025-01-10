Мераб − о бое с Умаром: «Я сделаю его скромнее. Он маленький избалованный ребенок»

Мераб Двалишвили назвал избалованным ребенком Умара Нурмагомедова.

«Я сделаю его скромнее. Думаю, что Умар − маленький избалованный ребенок. Он ведет себя неуважительно.

19 января я докажу все. Каждый раз, когда мне дают лучших соперников, я заставляю выглядеть их легкими оппонентами. Думаю, это снова произойдет», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили , который на UFC 311 подерется с Умаром Нурмагомедовым.

Умар − о трэштоке Мераба: «Многие могут только болтать, я же закрою все вопросы в клетке»

Умар − о бое с Мерабом: «В бою возможно все, но у него нет навыков, чтобы победить меня»