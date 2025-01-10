Умар − о бое с Мерабом: «В бою возможно все, но у него нет навыков, чтобы победить меня»
Умар Нурмагомедов заявил, что у Мераба Двалишвили нет навыков для победы над ним.
«В бою возможно все. Я не могу сказать: «Этого никогда не случится». Но этот парень не победит меня.
Вот что я скажу. Не знаю, как насчет тейкдаунов и чего-то еще, но не бывать его победе надо мной. У него нет навыков для этого», − сказал боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов, который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили за титул.
Умар − о трэштоке Мераба: «Многие могут только болтать, я же закрою все вопросы в клетке»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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