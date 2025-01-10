Конор − о приговоре за клевету для девушки, обвинившей Тео в изнасиловании: «Футболисту бы дали 10 лет, пойди дело по другому сценарию. Полгода − недостаточно»

Конор Макгрегор высказался о приговоре для девушки, обвинившей Тео Эрнандеса в насилии.

«Если бы дело пошло по другому сценарию, футболисту бы дали 10 лет. Приговоры должны быть идентичными.

Если будет доказано, что она лгала, то посадить ее на полгода за попытку упрятать человека на большую часть жизни будет недостаточно», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Модель Кремлеву, обвинявшую Тео в изнасиловании в 2017-м, приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно за клевету

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?