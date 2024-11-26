Конор − про обвинительный вердикт в деле об изнасиловании: «Шесть лет назад я совершил ошибку, но все было по обоюдному согласию»

Конор Макгрегор высказался об обвинительном вердикте в деле об изнасиловании.

«Люди хотят услышать меня, но мне нужно время. Знаю, что совершил ошибку. Шесть лет назад мне не следовало отвечать на призывы той женщины.

Нужно было покинуть вечеринку, нельзя было бросать ту, кого люблю больше всего на свете. Все это на моей совести.

Как бы я ни сожалел о произошедшем той ночью, все было по обоюдному согласию. Все присутствовавшие там подтвердили это под присягой.

Поручил моей юридической команде обжаловать это решение. Но я не могу вернуть прошлого, поэтому смотрю вперед.

Безмерно благодарен семье, друзьям и единомышленникам по всему миру, которые не остались равнодушными. Вот и все, больше ничего не будет. Возвращаюсь в зал, бои ждут», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

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