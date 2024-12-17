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Конор − об обвинениях в изнасиловании: «Заставлю ответить за всю клевету обо мне»

Конор Макгрегор пригрозил судом за сообщения по делу об изнасиловании.

«Меня признали виновным в нападении, но я ни в чем не виноват. Заставлю ответить за все клеветнические сообщения обо мне», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

«Алкоголик, наркоман и насильник». Конора прессуют за обвинение в насилии

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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