Конор − об обвинениях в изнасиловании: «Заставлю ответить за всю клевету обо мне»

Конор Макгрегор пригрозил судом за сообщения по делу об изнасиловании.

«Меня признали виновным в нападении, но я ни в чем не виноват. Заставлю ответить за все клеветнические сообщения обо мне», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

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