Конор − об обвинениях в изнасиловании: «Заставлю ответить за всю клевету обо мне»
Конор Макгрегор пригрозил судом за сообщения по делу об изнасиловании.
«Меня признали виновным в нападении, но я ни в чем не виноват. Заставлю ответить за все клеветнические сообщения обо мне», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?
«Алкоголик, наркоман и насильник». Конора прессуют за обвинение в насилии
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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