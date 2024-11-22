Макгрегор − об обвинительном приговоре по делу о сексуальном насилии: «Обжалую это решение. Разочарован, что присяжные не прислушались к доказательствам»
Конор Макгрегор намерен обжаловать обвинительный приговор по делу об изнасиловании.
«Я обжалую сегодняшнее решение. Вердикт судьи и скромная сумма компенсации вынесены за нападение, а не причинение вреда с отягчающими обстоятельствами.
Я разочарован, что присяжные не прислушались ко всем доказательствам, которые были рассмотрены прокуратурой.
Буду находиться рядом с семьей и сосредоточусь на будущем. Спасибо всем, кто меня поддерживает», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Гражданский суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии и приговорил к денежному штрафу
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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