Макгрегор − об обвинительном приговоре по делу о сексуальном насилии: «Обжалую это решение. Разочарован, что присяжные не прислушались к доказательствам»

Конор Макгрегор намерен обжаловать обвинительный приговор по делу об изнасиловании.

«Я обжалую сегодняшнее решение. Вердикт судьи и скромная сумма компенсации вынесены за нападение, а не причинение вреда с отягчающими обстоятельствами.

Я разочарован, что присяжные не прислушались ко всем доказательствам, которые были рассмотрены прокуратурой.

Буду находиться рядом с семьей и сосредоточусь на будущем. Спасибо всем, кто меня поддерживает», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

Гражданский суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии и приговорил к денежному штрафу