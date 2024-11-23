Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

Разбор скандала.

Высший суд Ирландии признал Конора Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии. Суд присяжных вынес вердикт за шесть часов. Конора обязали выплатить штраф в €250 тысяч, а сам он планирует обжаловать решение.

Важно понимать, что наказание Конор получил по гражданскому иску, то есть его не могли привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму.

Что вообще за изнасилование?

Инцидент произошел в декабре-2018, когда Конор после рождественской вечеринки забрал Никиту Хэнд и ее подругу на машине. По словам адвоката пострадавшей Джона Гордона, Макгрегор и Хэнд знакомы, жили в одном районе и общались в соцсетях. Согласно показаниям Хэнд, компания приехала в дом, куда Конор зашел примерно на 15 минут, а затем вышел с пакетом наркотиков. Тогда же к ним присоединился друг Конора – боец Джеймс Лоуренс.

Все четверо отправились в отель в Сэндифорде. Хэнд утверждала, что там Конор предложил ей заняться сексом, но она отказалась из-за месячных. Тогда Макгрегор предложил оральный секс – снова последовал отказ. После этого Конор, согласно делу, напал на Хэнд, начал душить и изнасиловал. При этом перед инцидентом девушка употребляла алкоголь и наркотики.

Адвокат Гордон заявил: «Вы увидите фотографии ее рук и запястий, которые посинели и опухли. Вы увидите, что на ее левой груди есть кровоточащая царапина. Царапина появилась из-за того, что на Коноре были часы, и она подняла руки, чтобы защититься. Часы оставили шрам на ее груди.

Затем мистер Макгрегор перевернул ее, взял руку в захват и поднял за шею. Она не могла дышать, но он сделал это снова. На третий раз она сдалась, потому что больше не могла сопротивляться. В процессе он сказал: «Теперь ты знаешь, каково быть в октагоне». В тот момент она находилась в ужасе, но смирилась с тем, что должно было произойти, – жестоким и беспощадным нападением».

Конор Макгрегор с женой во время суда

Конор отвергал обвинения и называл Хэнд мошенницей, потому что, по его словам, секс был добровольным, хоть и жестким. Адвокат Макгрегора заявил: «Мой клиент говорит, что это встреча по обоюдному согласию, что они просто развлекались и немного грубо занимались сексом. Мистер Макгрегор уверяет, что мисс Хэнд дала ему разрешение на то, что впоследствии назвала жестоким нападением».

По словам пострадавшей, из-за посттравматического стрессового расстройства она не могла вернуться к работе, а после предполагаемого секса без согласия у нее во влагалище застрял тампон. После инцидента Хэнд поехала домой, а позже отправилась в больницу. Медработник заявил, что щипцами вытаскивал тампон из ее влагалища.

Позже Хэнд сообщила об изнасиловании правоохранительным органам и сняла побои – Конора задержали, допросили, но отпустили. Его дело передали прокурорам, которые после двухлетнего разбирательства отказались выдвигать против Макгрегора обвинения из-за нехватки доказательств, поэтому не привлекли к уголовной ответственности. Полноценное дело не было заведено.

Пострадавшая Никита Хэнд

В январе-2021 Хэнд подала гражданский иск о причинении вреда здоровью в Верховный суд – судебное дело началось в ноябре-2024. Тогда Конор заявил, что Хэнд шантажировала его и вымогала компенсацию около €1 млн. Он оплатил судебные издержки, но, по словам адвоката Гордона, это была попытка сделать «козлом отпущения» друга Конора Джеймса Лоуренса.

По словам Лоуренса, он дважды занимался сексом с Хэнд, но все происходило по обоюдному согласию сторон. Irish Mirror показал кадры с камер видеонаблюдения, где оба проявляли друг другу знаки симпатии. При этом сама Хэнд этого не помнит. Лоуренс заявил, что Хэнд не выглядела расстроенной, если не считать того факта, что она изменила своему парню, с которым находилась в отношениях – на момент инцидента у нее был ребенок.

Какой итог?

В ноябре-2024 начался двухнедельный процесс. 13 ноября Конор Макгрегор дал показания, снова отвергнув обвинения. Во время вынесения приговора он находился в зале вместе с женой Ди Дэвлин, которая родила ему ребенка в мае-2017 – за полгода до инцидента с Хэнд.

Присяжные вынесли Конору обвинительный приговор, но оправдали Лоуренса – суд обязал Макгрегора выплатить пострадавшей компенсацию в €250 тысяч. Важно понимать, что наказание Конор получил по гражданскому иску, то есть его не могли привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму.

После вынесения приговора Хэнд выступила перед журналистами с заявлением, которое прочитала по листку: «Я потрясена. Тронута поддержкой, которую получила от всех. Моя дочь давала мне силы и мужество на протяжении последних шести лет этого кошмара, чтобы я продолжала бороться за справедливость.

Я хочу показать ей и всем остальным девочкам и мальчикам, что если с вами что-то случится, то вы можете постоять за себя – независимо, кто этот человек – и справедливость восторжествует».

Перед судом присяжных Макгрегор давал показания, где признал, что перед инцидентом употреблял наркотики, а потом действительно занялся сексом с Хэнд, но убеждал, что все произошло по обоюдному согласию. После – покинул зал суда, проигнорировав журналистов.

Позже Макгрегор написал в соцсетях: «Я обжалую сегодняшнее решение. Вердикт судьи и скромная сумма компенсации вынесены за нападение, а не причинение вреда с отягчающими обстоятельствами. Я разочарован, что присяжные не прислушались ко всем доказательствам, которые были рассмотрены прокуратурой. Буду находиться рядом с семьей и сосредоточусь на будущем. Спасибо всем, кто меня поддерживает».

Конор изнасиловал девушку на матче НБА? Что об этом известно

Фото: East News /Brian Lawless/PA via AP