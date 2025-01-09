Джамал Хилл: «Всегда ставлю на Мераба, он победит Умара»
Джамал Хилл высказался о предстоящем бое Двалишвили и Нурмагомедова.
«Я не могу быть объективен. Всегда ставлю на Мераба. Мой прогноз – победа Мераба», – сказал Джамал Хилл.
Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова пройдет 19 января на UFC 311.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: James Lynch
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