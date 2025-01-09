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Джамал Хилл: «Всегда ставлю на Мераба, он победит Умара»

Джамал Хилл высказался о предстоящем бое Двалишвили и Нурмагомедова.

«Я не могу быть объективен. Всегда ставлю на Мераба. Мой прогноз – победа Мераба», – сказал Джамал Хилл.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова пройдет 19 января на UFC 311.

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Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: James Lynch
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
logoМераб Двалишвили
logoMMA
logoДжамал Хилл
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