2

Ислам Махачев: «Умар лучше Мераба во всех аспектах»

Ислам Махачев верит в победу Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.

«Умар лучше Мераба во всех аспектах. Мераб хорош, он боец высокого уровня, но Умар голоден. Ему нужно только остановить борьбу Мераба, я вижу, как он это делает и побеждает. В стойке Умар гораздо лучше Мераба», – сказал Ислам Махачев.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января.

Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
logoUFC
logoИслам Махачев
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джамал Хилл: «Всегда ставлю на Мераба, он победит Умара»
3сегодня, 13:42
Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
7сегодня, 09:00
Усман Нурмагомедов: «Царукян и Двалишвили не прогрессируют. Ислам и Умар финишируют их»
10сегодня, 08:57
Рекомендуем
Главные новости
Джо Роган: «$30 млн Джонсу за бой с Аспиналлом – фейковые слухи»
256 минут назад
Колби Ковингтон: «Перейра способен поймать и нокаутировать Джонса»
3сегодня, 17:40
Топурия и Волкановски могут провести реванш 5 апреля на UFC 314
4сегодня, 16:08
Ислам Махачев: «Порье нанес мне серьезное рассечение – оставил на мне свою метку до конца жизни»
4сегодня, 15:23
Дэвин Хейни: «Март… Я возвращаюсь»
сегодня, 14:44
Джамал Хилл: «Всегда ставлю на Мераба, он победит Умара»
3сегодня, 13:42
Кияшко – о бое Перейра – Волков: «Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили»
сегодня, 13:33
Заур Абдуллаев подерется с Рэймондом Муратайей за титул временного чемпиона IBF
сегодня, 12:36
Алекс Перейра может провести бой с Александром Волковым (бразильский журналист Лаэрте Виана)
21сегодня, 12:29
Бой Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада пройдет в мае на UFC 315 («Спорт Шредингера»)
7сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем