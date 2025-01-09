Ислам Махачев: «Умар лучше Мераба во всех аспектах»

Ислам Махачев верит в победу Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.

«Умар лучше Мераба во всех аспектах. Мераб хорош, он боец высокого уровня, но Умар голоден. Ему нужно только остановить борьбу Мераба, я вижу, как он это делает и побеждает. В стойке Умар гораздо лучше Мераба», – сказал Ислам Махачев .

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января.

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