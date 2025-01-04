Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу

Мераб Двалишвили объяснил, в чем Умар Нурмагомедов проявил к нему неуважение

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, что имел в виду, когда обвинял Умара Нурмагомедова в неуважении к нему и Грузии.

Двалишвили опубликовал в соцсетях скриншоты постов Нурмагомедова в соцсетях, где Умар назвал Мераба фальшивым чемпионом, а еще упомянул грузинскую пословицу.

Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе.

Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»