Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу
Мераб Двалишвили объяснил, в чем Умар Нурмагомедов проявил к нему неуважение
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, что имел в виду, когда обвинял Умара Нурмагомедова в неуважении к нему и Грузии.
Двалишвили опубликовал в соцсетях скриншоты постов Нурмагомедова в соцсетях, где Умар назвал Мераба фальшивым чемпионом, а еще упомянул грузинскую пословицу.
Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе.
Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
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