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В RCC назвали возможной трилогию Шлеменко и Токова: «Можно подумать об этом»

Третий бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова может состояться в 2025 году.

«Трилогия? Можно подумать об этом спустя полгода-год», – сказал босс RCC Николай Клименко.

Напомним, что второй бой между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым состоялся в декабре-2024, Шлеменко победил раздельным решением судей. Первый бой прошел в октябре-2018, тогда победил Токов.

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Шлеменко думает о переходе в иностранный промоушен: «Мне приятно, что я двигатель российских ММА»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
RCC
logoАлександр Шлеменко
средний вес (MMA)
logoMMA
logoАнатолий Токов
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