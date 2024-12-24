В RCC назвали возможной трилогию Шлеменко и Токова: «Можно подумать об этом»

Третий бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова может состояться в 2025 году.

«Трилогия? Можно подумать об этом спустя полгода-год», – сказал босс RCC Николай Клименко.

Напомним, что второй бой между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым состоялся в декабре-2024, Шлеменко победил раздельным решением судей. Первый бой прошел в октябре-2018, тогда победил Токов.

Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»

Шлеменко думает о переходе в иностранный промоушен: «Мне приятно, что я двигатель российских ММА»