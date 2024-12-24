В RCC назвали возможной трилогию Шлеменко и Токова: «Можно подумать об этом»
Третий бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова может состояться в 2025 году.
«Трилогия? Можно подумать об этом спустя полгода-год», – сказал босс RCC Николай Клименко.
Напомним, что второй бой между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым состоялся в декабре-2024, Шлеменко победил раздельным решением судей. Первый бой прошел в октябре-2018, тогда победил Токов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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