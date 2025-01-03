Немков – о бое Махачева и Царукяна: «Если сравнить их, то Ислам фаворит»

Вадим Немков считает Ислама Махачева фаворитом боя с Арманом Царукяном.

«Будет красивый поединок. Арман поднабрал с момента их первой встречи. Ислам тоже очень сильно вырос. Думаю, бой будет с конкуренцией, интересный, яркий.

Если сравнивать по их поединкам с соперниками одними и теми же, то, наверное, Ислам фаворит», – сказал тяжеловес PFL Вадим Немков .

Напомним, что бой Ислама Махачева и Армана Царукяна состоится 19 января в главном событии UFC 311.

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