Немков – о бое Махачева и Царукяна: «Если сравнить их, то Ислам фаворит»
Вадим Немков считает Ислама Махачева фаворитом боя с Арманом Царукяном.
«Будет красивый поединок. Арман поднабрал с момента их первой встречи. Ислам тоже очень сильно вырос. Думаю, бой будет с конкуренцией, интересный, яркий.
Если сравнивать по их поединкам с соперниками одними и теми же, то, наверное, Ислам фаворит», – сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.
Напомним, что бой Ислама Махачева и Армана Царукяна состоится 19 января в главном событии UFC 311.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Спорт-Экспресс»
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