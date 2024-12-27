Шлеменко – об Исмаилове: «Мне не нравится тупое поведение Маги. Как актер он не вывозит»

Александр Шлеменко резко высказался о Магомеде Исмаилове.

«Мне не нравится, если честно, тупое поведение Маги. И это хорошо для нашего будущего реванша. Он уже все сделал, чтобы проиграть в этом бою, назад дороги нет.

Главное, чтобы он дошел до клетки и согласился драться. Зачем Исмаилов говорит, что я с Токовым подрался вничью? Мага уже не в первый раз пытается одурачить всех.

Но знаешь, Мага , как актер ты не вывозишь – люди понимают, что ты пытаешься продать реванш с Токовым. Но ты пойми, что Анатолий не смог и не вывез, хотя он обещал сделать работу за двоих. Но работу за двоих сделал я, потому что Токов на мне висел», – сказал боец ММА Александр Шлеменко .

В декабре-2022 Шлеменко проиграл Исмаилову единогласным решением судей на турнире RCC.

Шлеменко объяснил слова Клименко про интерес к бою с Федором: «Увидел раскачку со стороны RCC. Решил узнать, зачем они это пишут»