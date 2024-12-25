Том Аспиналл прифотошопил лицо Джона Джонса к утке: «Рождественский ужин подан»
Том Аспиналл поиздевался над Джоном Джонсом.
Аспиналл прифотошопил лицо Джонса к утке и написал: «Рождественский ужин подан».
Дана Уайт: «Вы увидите бой Джонса и Аспиналла, 100%»
Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: фейсбук Тома Аспиналла
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