Дана Уайт: «Джонс против Аспиналла – величайший бой в истории UFC»

Дана Уайт рассказал о бое Джона Джонса и Тома Аспиналла.

«Джон Джонс никогда за кулисами не говорил: «Я не буду драться с Томом Аспиналлом ». Джонсу 37 лет, у него большие перерывы между боями, но он не боится. Он выйдет против Аспиналла, это будет величайший бой в истории UFC », – сказал Дана Уайт.

Дана Уайт: «Вы увидите бой Джонса и Аспиналла, 100%»

Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»