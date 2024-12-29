5

Дана Уайт: «Джонс против Аспиналла – величайший бой в истории UFC»

Дана Уайт рассказал о бое Джона Джонса и Тома Аспиналла.

«Джон Джонс никогда за кулисами не говорил: «Я не буду драться с Томом Аспиналлом». Джонсу 37 лет, у него большие перерывы между боями, но он не боится. Он выйдет против Аспиналла, это будет величайший бой в истории UFC», – сказал Дана Уайт.

Дана Уайт: «Вы увидите бой Джонса и Аспиналла, 100%»

Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Sun
logoДжон Джонс
logoMMA
logoДана Уайт
logoUFC
logoТом Аспиналл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Аспиналл прифотошопил лицо Джона Джонса к утке: «Рождественский ужин подан»
1925 декабря, 17:52Фото
Джон Джонс: «Я не выхожу из дома меньше, чем за $100 тысяч»
2025 декабря, 17:43
Аспиналл − о бое с Джонсом: «Объединим пояса в тяжелом весе в 2025 году»
820 декабря, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Давид Бенавидес: «Мой бой с Биволом или Бетербиевым реален, мы уже ведем переговоры»
14 минут назад
Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Царукяном: «Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было»
50 минут назад
Даниэль Кормье: «Спустя три поколения бойцов Джонс все еще в топе. Это похоже на Тома Брэди в футболе»
5сегодня, 10:59
Абдель-Азиз – Макгрегору: «Ты хочешь продать свой дом?»
сегодня, 10:48
Мераб Двалишвили: «Приму любую победу над Умаром. Но только не дисквалификацией»
3сегодня, 08:46
Камил Гаджиев: «Бой Шлеменко и Федора – сюр. Это нереально»
1сегодня, 08:12
Оскар Де Ла Хойя: «Райан Гарсия проведет промежуточный бой, а затем подерется с топовым соперником»
сегодня, 08:05
Чейл Соннен: «Макгрегор снялся в фильме, который стал хитом. А Рой Джонс не смог заставить людей слушать его рэп»
21сегодня, 07:38
Камил Гаджиев: «Шлеменко – человек года в ММА, он вообще не притормаживает»
3сегодня, 07:28
Гаджиев – о переносе Fight Nights 126: «Мне написали, что это связано с угрозой террористических актов»
1сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем