Дана Уайт: «Джонс против Аспиналла – величайший бой в истории UFC»
Дана Уайт рассказал о бое Джона Джонса и Тома Аспиналла.
«Джон Джонс никогда за кулисами не говорил: «Я не буду драться с Томом Аспиналлом». Джонсу 37 лет, у него большие перерывы между боями, но он не боится. Он выйдет против Аспиналла, это будет величайший бой в истории UFC», – сказал Дана Уайт.
Дана Уайт: «Вы увидите бой Джонса и Аспиналла, 100%»
Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Sun
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем