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Немков – о контракте с PFL: «Даже если что-то предложат, наверное, не буду соглашаться»

Вадим Немков не хочет продлевать контракт с PFL.

«Не хочу бежать впереди паровоза, надо решать вопросы по мере их поступления. Но мне не нравится ситуация, когда я подрался в феврале и до сих пор не было боев. Хотя мы организацию уже просили, чтобы я выступил на турнире PFL или Bellator.

Сказали, что Райан Бэйдер был занят съемками в кино. Мы просили дать нам другого кого‑то. Другого никого не дали. Вроде из Гран‑при PFL освободилась куча бойцов, с которыми можно было подраться на ближайшем турнире. Но опять никого не дают. Предложили быть бойцом на замену для боя Франсиса Нганну и Ренана Феррейры. Скорее всего, если даже что‑то предложат, наверное, не буду соглашаться», – сказал бывший чемпион Bellator в тяжелом весе  Вадим Немков.Мощная победа Немкова: с флагом России, на глазах Федора. Задушил соперника и получил пояс от Тайсона

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: «Матч ТВ»
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