Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»
Вадим Немков может покинуть PFL.
«У нас еще остался бой по контракту с PFL. Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. Переход? Да, это возможно, будем смотреть.
Мне необходимо драться три раза в год, сейчас это не та периодичность. В Гран-при PFL я участвовать не хочу», – сказал боец PFL Вадим Немков.
Немков – о будущем в PFL: «Важно, с какой периодичностью я буду драться. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Готов биться трижды в год»
Нганну ждет Винисиуса в сборной Камеруна: «Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. ЧМ-2026, мы идем!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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