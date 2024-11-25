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  • Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»
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Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»

Вадим Немков может покинуть PFL.

«У нас еще остался бой по контракту с PFL. Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. Переход? Да, это возможно, будем смотреть.

Мне необходимо драться три раза в год, сейчас это не та периодичность. В Гран-при PFL я участвовать не хочу», – сказал боец PFL Вадим Немков.

Немков – о будущем в PFL: «Важно, с какой периодичностью я буду драться. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Готов биться трижды в год»

Нганну ждет Винисиуса в сборной Камеруна: «Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. ЧМ-2026, мы идем!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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PFL
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