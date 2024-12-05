Немков − о контракте с PFL: «Федор ездил в Саудовскую Аравию, но ничего не сказали. Тишина»
Вадим Немков рассказал о переговорах о новом контракте с PFL.
«У меня в конце ноября закончился контракт, просто предложили бой и я согласился, потому что так хотя бы бой будет, а в противном случае еще неизвестно, сколько будет переговоров где бы то ни было.
Переговоры с PFL? Пока ничего такого не говорили. Вот сейчас Федор был в Саудовской Аравии, ничего такого не сказали. Тишина», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.
Немков заявил, что бой с Делией могут отменить: «Не понимаю, зачем PFL объявляет поединок, если соперник травмирован»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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