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Немков − о контракте с PFL: «Федор ездил в Саудовскую Аравию, но ничего не сказали. Тишина»

Вадим Немков рассказал о переговорах о новом контракте с PFL.

«У меня в конце ноября закончился контракт, просто предложили бой и я согласился, потому что так хотя бы бой будет, а в противном случае еще неизвестно, сколько будет переговоров где бы то ни было.

Переговоры с PFL? Пока ничего такого не говорили. Вот сейчас Федор был в Саудовской Аравии, ничего такого не сказали. Тишина», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.

Немков заявил, что бой с Делией могут отменить: «Не понимаю, зачем PFL объявляет поединок, если соперник травмирован»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
PFL
logoВадим Немков
logoФедор Емельяненко
тяжелый вес (MMA)
logoMMA
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