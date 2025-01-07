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Прохазка сказал, как бы он поступил на месте Хилла в момент стычки с Перейрой в зале: «Погнали драться»

Иржи Прохазка заявил, что на месте Джамала Хилла бы подрался с Алексом Перейрой в зале.

«Что бы я сделал на месте Хилла? Сказал бы: «Погнали драться», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка, который 19 января подерется с Джамалом Хиллом на UFC 311.

Напомним, что ранее Хилл пришел на тренировку к Алексу Перейре в Лас-Вегасе, чтобы обсудить их конфликт в соцсетях. Перейра предложил Хиллу спарринг в клетке, но Джамал отказался.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Майкла Биспинга
logoИржи Прохазка
logoАлекс Перейра
полутяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoMMA
logoДжамал Хилл
UFC 311
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