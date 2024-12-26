Прохазка – о бое с Хиллом: «Он много болтал обо мне, но теперь пришло время драться»
Иржи Прохазка высказался о грядущем бое с Джамалом Хиллом.
«Джамал Хилл – соперник, которого я хотел получить раньше. Он много болтал обо мне и моем стиле.
Так что сейчас пришло время драться, вот и все. Готов показать все, на что я способен, больше нечего сказать. Моя цель – победа», – сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.
Бой Прохазки и Хилла состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.
Прохазка – о трэштоке: «Уверенному мужчине не нужно нести дерьмо о сопернике и трепаться о своей силе»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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