Прохазка – о бое с Хиллом: «Он много болтал обо мне, но теперь пришло время драться»

Иржи Прохазка высказался о грядущем бое с Джамалом Хиллом.

«Джамал Хилл – соперник, которого я хотел получить раньше. Он много болтал обо мне и моем стиле.

Так что сейчас пришло время драться, вот и все. Готов показать все, на что я способен, больше нечего сказать. Моя цель – победа», – сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка .

Бой Прохазки и Хилла состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.

Прохазка – о трэштоке: «Уверенному мужчине не нужно нести дерьмо о сопернике и трепаться о своей силе»