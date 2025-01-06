Прохазка и Двалишвили посетили матч НФЛ в Лас-Вегасе

Иржи Прохазка и Мераб Двалишвили посетили матч НФЛ.

Бойцы UFC пришли на матч НФЛ в Лас-Вегасе между местным «Рэйдерс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». Хозяева проиграли со счетом 20:34.

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