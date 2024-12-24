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Прохазка – о трэштоке: «Уверенному мужчине не нужно нести дерьмо о сопернике и трепаться о своей силе»

Иржи Прохазка объяснил, почему не использует трэшток.

«Меня не волнует трэшток, потому что по-настоящему уверенного в себе мужчину всегда видно. Джамалу Хиллу это неведомо.

Мужчине не нужно нести какое-то дерьмо о сопернике, трепаться о своей силе и слабостях оппонента.

Я бы и хотел говорить о других, но зачем мне это? Это проявление слабости, ребят. Я выйду в клетку, где покажу себя, покажу всему миру максимум. Мои дела скажут за меня.

Это не я говорю, это говорит Хилл. Он просто показывает себя, очень много болтает. Мы приходим сюда не для болтовни, а для правильных поступков.

Когда мужчина и воин хочет сражаться, он идет и сражается. Вот и все. Никакой болтовни и ерунды, никаких глупостей», – сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

Напомним, что бой Прохазки и Хилла состоится 19 января в Лос-Анджелесе на UFC 311.

Хилл – Перейре: «Мы оба знаем, какой страх был в твоем сердце! Скоро ты снова увидишь меня в полной готовности»

Иржи Прохазка: «Хилл пытается показать уверенность, используя мусорные разговоры»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
полутяжелый вес (MMA)
logoИржи Прохазка
logoДжамал Хилл
logoUFC
UFC 311
logoMMA
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