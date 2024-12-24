Прохазка – о трэштоке: «Уверенному мужчине не нужно нести дерьмо о сопернике и трепаться о своей силе»
«Меня не волнует трэшток, потому что по-настоящему уверенного в себе мужчину всегда видно. Джамалу Хиллу это неведомо.
Мужчине не нужно нести какое-то дерьмо о сопернике, трепаться о своей силе и слабостях оппонента.
Я бы и хотел говорить о других, но зачем мне это? Это проявление слабости, ребят. Я выйду в клетку, где покажу себя, покажу всему миру максимум. Мои дела скажут за меня.
Это не я говорю, это говорит Хилл. Он просто показывает себя, очень много болтает. Мы приходим сюда не для болтовни, а для правильных поступков.
Когда мужчина и воин хочет сражаться, он идет и сражается. Вот и все. Никакой болтовни и ерунды, никаких глупостей», – сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.
Напомним, что бой Прохазки и Хилла состоится 19 января в Лос-Анджелесе на UFC 311.
Хилл – Перейре: «Мы оба знаем, какой страх был в твоем сердце! Скоро ты снова увидишь меня в полной готовности»
Иржи Прохазка: «Хилл пытается показать уверенность, используя мусорные разговоры»
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