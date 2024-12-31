Прохазка искупался в ледяном озере: «Знакомство с хладотерапией сделало меня немного умнее»
Иржи Прохазка искупался в озере в канун Нового года.
«Зимнее издание. Спасибо за знакомство с хладотерапией, которое сделало меня немного умнее», – подписал пост в соцсетях полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.
В 2024 году Прохазка провел два года: нокаутировал Александра Ракича и проиграл нокаутом Алексу Перейре.
Иржи Прохазка: «Может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но в моих планах чемпионский пояс»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Иржи Прохазки
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