Прохазка искупался в ледяном озере: «Знакомство с хладотерапией сделало меня немного умнее»

Иржи Прохазка искупался в озере в канун Нового года.

«Зимнее издание. Спасибо за знакомство с хладотерапией, которое сделало меня немного умнее», – подписал пост в соцсетях полутяжеловес UFC Иржи Прохазка .

В 2024 году Прохазка провел два года: нокаутировал Александра Ракича и проиграл нокаутом Алексу Перейре.

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