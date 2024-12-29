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  • Иржи Прохазка: «Может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но в моих планах чемпионский пояс»
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Иржи Прохазка: «Может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но в моих планах чемпионский пояс»

Иржи Прохазка хочет снова выиграть пояс UFC.

«Я взял все лучшее из поражения Перейре. Но речь не столько о выступлении в поединке, сколько о подготовке к нему. Пришлось многое изменить. Последние несколько месяцев я действительно работал над этим. Думал, что делать, чтобы не повторить случившееся. Теперь я готов к следующему бою.

Может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но в моих планах чемпионский пояс. Сейчас на моем пути Джамал Хилл. Посмотрим, что будет дальше. Если будет Алекс, то это все равно, что битва за жизнь», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Бой Прохазки и Хилла состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.

Прохазка – о трэштоке: «Уверенному мужчине не нужно нести дерьмо о сопернике и трепаться о своей силе»

Прохазка – о бое с Хиллом: «Он много болтал обо мне, но теперь пришло время драться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoИржи Прохазка
logoMMA
logoДжамал Хилл
logoАлекс Перейра
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