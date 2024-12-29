Иржи Прохазка: «Может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но в моих планах чемпионский пояс»
«Я взял все лучшее из поражения Перейре. Но речь не столько о выступлении в поединке, сколько о подготовке к нему. Пришлось многое изменить. Последние несколько месяцев я действительно работал над этим. Думал, что делать, чтобы не повторить случившееся. Теперь я готов к следующему бою.
Может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но в моих планах чемпионский пояс. Сейчас на моем пути Джамал Хилл. Посмотрим, что будет дальше. Если будет Алекс, то это все равно, что битва за жизнь», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Бой Прохазки и Хилла состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.
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