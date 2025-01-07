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Никал уверен в победе над Чимаевым: «Он устанет и не сможет побить меня»

Бо Никал хочет драться с Хамзатом Чимаевым.

«Бой с Чимаевым? Ребят, он устанет. Его силы будут уходить, а я лишь стану набирать обороты по ходу боя.

Ему не побить меня, а я, скорее всего, смогу победить его», − сказал средневес UFC Бо Никал. В последний раз Никал дрался в ноябре-2024 на UFC 309, победив единогласным решением судей Пола Крейга. Чимаев в октябре-2024 в первом раунде сломал челюсть Роберту Уиттакеру.

Бо Никал разочарован критикой Кормье за бой с Крейгом: «Ди-Си сказал, что я не готов к Чимаеву, странно это слышать»

Бо Никал – о Шаре Буллете: «Для меня это легкий бой. Не вижу проблем»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Бо Никала
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Бо Никал
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