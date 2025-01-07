Никал уверен в победе над Чимаевым: «Он устанет и не сможет побить меня»

Бо Никал хочет драться с Хамзатом Чимаевым.

«Бой с Чимаевым ? Ребят, он устанет. Его силы будут уходить, а я лишь стану набирать обороты по ходу боя.

Ему не побить меня, а я, скорее всего, смогу победить его», − сказал средневес UFC Бо Никал . В последний раз Никал дрался в ноябре-2024 на UFC 309, победив единогласным решением судей Пола Крейга. Чимаев в октябре-2024 в первом раунде сломал челюсть Роберту Уиттакеру.

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