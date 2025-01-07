Никал уверен в победе над Чимаевым: «Он устанет и не сможет побить меня»
Бо Никал хочет драться с Хамзатом Чимаевым.
«Бой с Чимаевым? Ребят, он устанет. Его силы будут уходить, а я лишь стану набирать обороты по ходу боя.
Ему не побить меня, а я, скорее всего, смогу победить его», − сказал средневес UFC Бо Никал. В последний раз Никал дрался в ноябре-2024 на UFC 309, победив единогласным решением судей Пола Крейга. Чимаев в октябре-2024 в первом раунде сломал челюсть Роберту Уиттакеру.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Бо Никала
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