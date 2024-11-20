Бо Никал разочарован критикой Кормье за бой с Крейгом: «Ди-Си сказал, что я не готов к Чимаеву, странно это слышать»
Бо Никал недоволен работой Даниэля Кормье на UFC 309.
«Когда я пересматривал бой, меня разочаровали комментаторы и их взгляд на бой. Показалось, они вообще не понимают, что происходило.
Люди, которым я доверяю, говорили, что это было полное доминирование и безупречная победа, что я закрыл Пола Крейга.
Было странно слышать, как Ди-Си сказал, что я не готов к Чимаему. Думаю, он хотел быть уважительным, но как-то поставить меня на место.
Немного обидно услышать подобные комментарии от людей, которых я очень уважаю, − сказал средневес UFC Бо Никал, победивший Пола Крейга единогласным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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