Уиттакер − о борьбе Чимаева: «Как остановить этот проход? Парень знает свою силу и использует ее на полную»

Роберт Уиттакер высказался о борьбе Хамзата Чимаева.

«В первые секунды боя я ощущал комфорт, мне было комфортно с ним в стойке, но затем он нырнул на миллиметр. Как остановить это проход?

Мы много тренировали борьбу, но этот проход сложно повторить, сложно имитировать такую силу.

Спасибо Хамзату, парень знает свою силу и использует ее на полную, готов отдать все ради этого.

Он перевел меня, это был отличный тейкдаун, но затем мы оказались возле сетки, где я чувствовал себя хорошо.

Хамзат не был прямо слишком сильным, но он заставил меня как следует поработать. Хамзат постоянно тянулся к лодыжкам, искал подсечки и зацепы», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер .

Уиттакер – о сломанной челюсти в бою с Чимаевым: «Мои зубы всегда были ужасными, я не мог откусить яблоко с 19 лет»

Чимаев − об отказе от трэштока: «Мне говорят: «Брат, нет искры». Но что я Уиттакеру скажу? Он очень уважительный»