  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уиттакер − о борьбе Чимаева: «Как остановить этот проход? Парень знает свою силу и использует ее на полную»
2

Уиттакер − о борьбе Чимаева: «Как остановить этот проход? Парень знает свою силу и использует ее на полную»

Роберт Уиттакер высказался о борьбе Хамзата Чимаева.

«В первые секунды боя я ощущал комфорт, мне было комфортно с ним в стойке, но затем он нырнул на миллиметр. Как остановить это проход?

Мы много тренировали борьбу, но этот проход сложно повторить, сложно имитировать такую силу.

Спасибо Хамзату, парень знает свою силу и использует ее на полную, готов отдать все ради этого.

Он перевел меня, это был отличный тейкдаун, но затем мы оказались возле сетки, где я чувствовал себя хорошо.

Хамзат не был прямо слишком сильным, но он заставил меня как следует поработать. Хамзат постоянно тянулся к лодыжкам, искал подсечки и зацепы», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Уиттакер – о сломанной челюсти в бою с Чимаевым: «Мои зубы всегда были ужасными, я не мог откусить яблоко с 19 лет»

Чимаев − об отказе от трэштока: «Мне говорят: «Брат, нет искры». Но что я Уиттакеру скажу? Он очень уважительный»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMArcade Podcast
logoUFC
logoХамзат Чимаев
средний вес (MMA)
logoРоберт Уиттакер
logoMMA
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Никал – о победе Чимаева над Уиттакером: «Это было очень впечатляюще»
12 ноября, 15:46
Чимаев – о победе над Уиттакером: «Кровь за кровь, это Кавказ»
228 ноября, 10:40Фото
Чимаев объяснил срыв боя с Уиттакером в июне-2024: «У меня упал иммунитет, а врач запретил тренировки»
1822 октября, 10:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анкалаев обратился к Перейре: «Ты великий чемпион, но твое время закончилось»
4сегодня, 12:36
Умар использовал цитату Махачева о титуле UFC. Ранее Двалишвили отказался драться с Нурмагомедовым
10сегодня, 11:58
Чендлер раскритиковал себя за бой с Оливейрой: «Два балла из 10, не могу описать, насколько ужасно это было»
2сегодня, 10:28
Мераб дал совет Умару: «Работай, ты не на моем уровне. Заслужи титульник, но не из-за фамилии»
17сегодня, 09:59
Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»
16сегодня, 09:56
Взвешивание финал сезона PFL-2024: Хизриев легче Лауфнейна, Мусаев тяжелее Умалатова
2сегодня, 09:45
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-декабре-2024
91сегодня, 09:05
Хабиб поддержал криптовалюту «Осужденный Макрегор»: «Молодцы, ребята, он заслужил наказание»
17сегодня, 08:48
Абдель-Азиз призвал Хьюза не привозить Конора на бой с Усманом: «Вероятно, Пола и его команду депортируют из Дубая»
2сегодня, 08:39
Стерлинг завершил тренировочный лагерь перед боем с Евлоевым: «Работа сделана»
4сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
сегодня, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
225 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото