Уиттакер − о болевом приеме Чимаева: «Фэйс-кранк был идеальным, он разместил его прямо между подбородком и губой»

Роберт Уиттакер назвал идеальным болевой прием от Хамзата Чимаева.

«Мы оказались на земле, и тут он приложил предплечье к моему лицу, чтобы занести фэйс-кранк. Прием был идеальным, он разместил его прямо между подбородком и губой.

Давление пришлось именно туда, у меня мгновенно свело зубы. Очевидно, что мне не удалось сжаться, зубы просто отпали», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Уиттакер − о борьбе Чимаева: «Как остановить этот проход? Парень знает свою силу и использует ее на полную»