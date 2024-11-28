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Уиттакер − о болевом приеме Чимаева: «Фэйс-кранк был идеальным, он разместил его прямо между подбородком и губой»

Роберт Уиттакер назвал идеальным болевой прием от Хамзата Чимаева.

«Мы оказались на земле, и тут он приложил предплечье к моему лицу, чтобы занести фэйс-кранк. Прием был идеальным, он разместил его прямо между подбородком и губой.

Давление пришлось именно туда, у меня мгновенно свело зубы. Очевидно, что мне не удалось сжаться, зубы просто отпали», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Уиттакер − о борьбе Чимаева: «Как остановить этот проход? Парень знает свою силу и использует ее на полную»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMArcade Podcast
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средний вес (MMA)
logoХамзат Чимаев
logoРоберт Уиттакер
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