Бо Никал – о Шаре Буллете: «Для меня это легкий бой. Не вижу проблем»
Бо Никал не считает Шару Буллета сложным соперником.
«Это был бы легкий бой. Для меня в этом поединке нет никаких проблем, но давайте будем реалистами. UFC не будут с ним возиться», – сказал боец UFC Бо Никал.
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Бо Никал разочарован критикой Кормье за бой с Крейгом: «Ди-Си сказал, что я не готов к Чимаеву, странно это слышать»
Опубликовал: Артем Чугунов
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