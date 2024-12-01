Бо Никал – о Шаре Буллете: «Для меня это легкий бой. Не вижу проблем»

Бо Никал не считает Шару Буллета сложным соперником.

«Это был бы легкий бой. Для меня в этом поединке нет никаких проблем, но давайте будем реалистами. UFC не будут с ним возиться», – сказал боец UFC Бо Никал .

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