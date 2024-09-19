Сехудо − Умару: «Думаю, ты станешь чемпионом и защитишь титул столько раз, сколько захочешь»

Генри Сехудо считает, что Умар Нурмагомедов станет доминирующим чемпионом UFC.

«Думаю, что ты, Умар , на пути к удивительным событиям. Верю, что ты станешь чемпионом и защитишь титул столько раз, сколько захочешь. Просто я считаю, что ты настолько хорош», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо .

Сехудо − об О’Мэлли: «Шона продвинули к титульнику. То же самое сделали с Перейрой, но что с ним сделает Анкалаев?»

Мераб − о следующем сопернике: «Я человек компании. Подерусь с любым, кого мне даст UFC»