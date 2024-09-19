Сехудо − Умару: «Думаю, ты станешь чемпионом и защитишь титул столько раз, сколько захочешь»
Генри Сехудо считает, что Умар Нурмагомедов станет доминирующим чемпионом UFC.
«Думаю, что ты, Умар, на пути к удивительным событиям. Верю, что ты станешь чемпионом и защитишь титул столько раз, сколько захочешь. Просто я считаю, что ты настолько хорош», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.
Сехудо − об О’Мэлли: «Шона продвинули к титульнику. То же самое сделали с Перейрой, но что с ним сделает Анкалаев?»
Мераб − о следующем сопернике: «Я человек компании. Подерусь с любым, кого мне даст UFC»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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