Кайла Харрисон раскритиковала Сехудо: «У меня больше олимпийских медалей, его хрупкое эго не может принять это»

Кайла Харрисон резко высказалась о Генри Сехудо.

«Бро, лучше поговори со своим дружком Генри, потому что я захерачу его. Да, он поставил на мою победу, но сначала сказал кучу дерьма про меня.

Сехудо завидует, потому что у меня больше олимпийских медалей. Он не может это принять со своим мелким хрупким эго», − сказала боец легчайшего веса UFC Кайла Харрисон в разговоре с менеджером Генри Сехудо Али-Абдель Азизом.

Кайла Харрисон − двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, Генри Сехудо − победитель Олимпиады-2008 по вольной борьбе.

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