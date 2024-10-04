Кайла Харрисон раскритиковала Сехудо: «У меня больше олимпийских медалей, его хрупкое эго не может принять это»
Кайла Харрисон резко высказалась о Генри Сехудо.
«Бро, лучше поговори со своим дружком Генри, потому что я захерачу его. Да, он поставил на мою победу, но сначала сказал кучу дерьма про меня.
Сехудо завидует, потому что у меня больше олимпийских медалей. Он не может это принять со своим мелким хрупким эго», − сказала боец легчайшего веса UFC Кайла Харрисон в разговоре с менеджером Генри Сехудо Али-Абдель Азизом.
Кайла Харрисон − двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, Генри Сехудо − победитель Олимпиады-2008 по вольной борьбе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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