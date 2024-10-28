Генри Сехудо: «Было бы глупо не дать награду «Боец года» Топурии вместо Перейры»
Генри Сехудо считает, что награду «Боец года» должен получить Илия Топурия.
«Было бы глупо не дать награду «Боец года» Илие Топурии вместо Алекса Перейры...
Топурия победил двух главных претендентов на включение в Зал славы. Перейра, уйди с дороги, есть BMF и «Боец года», а зовут его – Илия Топурия», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Кормье – о Топурии: «Не знаю, видел ли кого-то в полулегком весе с ударкой Илии. Таких навыков не было даже у Конора»
Майкл Биспинг: «Левый хук Топурии лучше, чем у Перейры. У Илии идеальная техника»
Опубликовал: Артем Чугунов
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