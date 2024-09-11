Сехудо − об О’Мэлли: «Шон не знает, как встать после тейкдауна»

Генри Сехудо высказался о бойцовских навыках Шона О’Мэлли.

«Шон не знает, как встать после тейкдауна, у него проблема с этим. У меня были спарринг-партнеры, которые были у него, и все они говорили одно и то же.

Например, когда у меня травма, Шон знает об этом и пишет в соцсети. Когда я проиграл Мерабу, он знал, что у меня была травма.

Так бывает, когда вы живете в одном городе. Люди знают друг друга, особенно тех, кто несет всякую чушь», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо .

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