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Сехудо − об О’Мэлли: «Шон не знает, как встать после тейкдауна»

Генри Сехудо высказался о бойцовских навыках Шона О’Мэлли.

«Шон не знает, как встать после тейкдауна, у него проблема с этим. У меня были спарринг-партнеры, которые были у него, и все они говорили одно и то же.

Например, когда у меня травма, Шон знает об этом и пишет в соцсети. Когда я проиграл Мерабу, он знал, что у меня была травма.

Так бывает, когда вы живете в одном городе. Люди знают друг друга, особенно тех, кто несет всякую чушь», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

Сехудо – о титульной гонке в легчайшем весе: «Двалишвили побьет О’Мэлли, а потом проиграет Умару»

Сехудо допустил возвращение в наилегчайший вес: «Есть мысли подраться с Морено и вернуть себе пояс»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoГенри Сехудо
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
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