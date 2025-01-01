Хабиб Нурмагомедов: «UFC должна провести бой Сехудо против Пантожи»

Хабиб Нурмагомедов считает, что Сехудо должен подраться с Пантожей.

«У него нет другого выбора, другого боя не существует. Если в UFC хотят какого-то большого боя в этой весовой категории, то они должны провести бой Сехудо против Пантожи», – сказал Хабиб Нурмагомедов.

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