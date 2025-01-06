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Ковингтон хочет подраться со Стриклендом в среднем весе: «У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксер с неплохим кардио»

Колби Ковингтон намерен подраться с Шоном Стриклендом в среднем весе.

«Не исключаю, что поднимусь в средний дивизион и подерусь со Стриклендом. Не думаю, что Шон какой-то особенный. У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксер с неплохим кардио», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.

Ковингтон – о Царукяне: «Верю в Армана. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама»

Ковингтон – о поражении с Бакли: «Я мог прикончить его в чемпионских отрезках. Мы просто разминались»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
logoКолби Ковингтон
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