Ковингтон хочет подраться со Стриклендом в среднем весе: «У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксер с неплохим кардио»
Колби Ковингтон намерен подраться с Шоном Стриклендом в среднем весе.
«Не исключаю, что поднимусь в средний дивизион и подерусь со Стриклендом. Не думаю, что Шон какой-то особенный. У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксер с неплохим кардио», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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