Ковингтон – о Царукяне: «Верю в Армана. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама»

Колби Ковингтон считает, что Арман Царукян может нокаутировать Ислама Махачева.

«Арман – классный спортсмен. Думаю, он может победить. Посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего приема Чарльза Оливейры , – это впечатляюще. Он агрессивный парень с классным тренером.

Я верю в него. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама», – сказал боец UFC Колби Ковингтон .

Напомним, Царукян подерется с Махачевым в главном событии UFC 311.

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