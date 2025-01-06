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Ковингтон – о Царукяне: «Верю в Армана. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама»

Колби Ковингтон считает, что Арман Царукян может нокаутировать Ислама Махачева.

«Арман – классный спортсмен. Думаю, он может победить. Посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего приема Чарльза Оливейры, – это впечатляюще. Он агрессивный парень с классным тренером.

Я верю в него. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.

Напомним, Царукян подерется с Махачевым в главном событии UFC 311.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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Махачев - Царукян
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