Ковингтон – о Царукяне: «Верю в Армана. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама»
Колби Ковингтон считает, что Арман Царукян может нокаутировать Ислама Махачева.
«Арман – классный спортсмен. Думаю, он может победить. Посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего приема Чарльза Оливейры, – это впечатляюще. Он агрессивный парень с классным тренером.
Я верю в него. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.
Напомним, Царукян подерется с Махачевым в главном событии UFC 311.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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