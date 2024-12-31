Стрикленд рассказал о финансовых проблемах: «У меня недавно был ноль на карте, а в Дагестане на мои доходы год можно снимать жилье»

Шон Стрикленд рассказал, что испытывает финансовые проблемы.

«Последний раз я проверял баланс на карте после аварии на мотоцикле, и на счету было ноль долларов.

Я богат? Это было недавно. Знаете, сколько я заработал за первый бой в UFC? 12+12 тысяч. Из них 15% менеджменту, траты на тренировки, потом налоги…

Именно поэтому в UFC так много иностранцев. $10 тысяч в Дагестане – это год аренды хорошего жилья. UFC постепенно вытеснит всех американцев из ростера в какой-то момент», – написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд .

Роган назвал бойца UFC с самым артистичным стилем: «Шон Стрикленд стоит прямо, двигает головой и сносит соперников»