Стрикленд рассказал о финансовых проблемах: «У меня недавно был ноль на карте, а в Дагестане на мои доходы год можно снимать жилье»
Шон Стрикленд рассказал, что испытывает финансовые проблемы.
«Последний раз я проверял баланс на карте после аварии на мотоцикле, и на счету было ноль долларов.
Я богат? Это было недавно. Знаете, сколько я заработал за первый бой в UFC? 12+12 тысяч. Из них 15% менеджменту, траты на тренировки, потом налоги…
Именно поэтому в UFC так много иностранцев. $10 тысяч в Дагестане – это год аренды хорошего жилья. UFC постепенно вытеснит всех американцев из ростера в какой-то момент», – написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шона Стрикленда
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