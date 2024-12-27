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Дю Плесси выложил фото с акулой: «Привлек новых спарринг-партнеров в кэмп»

Дрикус дю Плесси опубликовал фото с акулой.

«Привлек новых спарринг-партнеров в этом кэмпе. Этот меня не посек», – подписал публикацию чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси, который на UFC 312 подерется с Шоном Стриклендом.

Дрикус дю Плесси: «Я бы предпочел бой с Хамзатом, но Стрикленду обещали бой»

ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Дрикуса дю Плесси
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