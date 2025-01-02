Ковингтон – о поражении с Бакли: «Я мог прикончить его в чемпионских отрезках. Мы просто разминались»

Колби Ковингтон уверен, что мог победить Хоакина Бакли.

«Бой с Бакли ? Знаете, мы просто разминались. Все знают, что я боец четвертого и пятого раундов. Я мог прикончить его в чемпионских отрезках. Он тяжело дышал, ему больше нечего было мне предложить. Он не собирался показывать большой объем работы в последних раундах, поэтому я чувствовал, что смогу взять верх в этом бою.

Это был близкий конкурентный бой. Хоакин не превзошел меня, не уронил, не нанес серьезных травм. Было небольшое рассечение. Я пересматривал бой, это случилось на второй минуте. Было похоже на удар головой прямо по бедру или что-то в этом роде. Но дело не в ударе. Это единственное, что ограничивало мой потенциал на 100%. Очень жаль, что врач остановил поединок раньше. Бой только начинался», – сказал боец UFC Колби Ковингтон .

Напомним, Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC on ESPN 63.

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