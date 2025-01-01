Али Абдель-Азиз: «Ислам Махачев победил бы Алекса Перейру в полутяжелом весе»
Али Абдель-Азиз считает, что Ислам Махачев может победить Алекса Перейру.
«Не думаю, что есть боец, способный победить Ислама Махачева. Махачев победил бы даже Алекса Перейру в полутяжелом весе. Алекс может нокаутировать любого соперника одним ударом, но Махачев слишком хорош», – сказал Али Абдель-Азиз.
Ислам Махачев и Арман Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.
Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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