Али Абдель-Азиз: «Ислам Махачев победил бы Алекса Перейру в полутяжелом весе»

Али Абдель-Азиз считает, что Ислам Махачев может победить Алекса Перейру.

«Не думаю, что есть боец, способный победить Ислама Махачева. Махачев победил бы даже Алекса Перейру в полутяжелом весе. Алекс может нокаутировать любого соперника одним ударом, но Махачев слишком хорош», – сказал Али Абдель-Азиз .

Ислам Махачев и Арман Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.

Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым